Wolfsburg. Der Coach des Fußball-Bundesligisten rettet sich mit dem nächsten Remis über die Runden. Marcel Schäfer stärkt ihm den Rücken.

Auf das 2:2 des VfL Wolfsburg am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim passte so manche Redewendung. Nichts Halbes und nichts Ganzes war es irgendwie. Oder auch: Weder Fisch noch Fleisch. Gut auch: Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Letzteres beschrieb vor allem die persönliche Situation von Wolfsburg-Chefcoach Niko Kovac, der in den vergangenen Monaten bereits zweimal vor dem Aus gestanden haben soll. Diesmal sprang der Trainer seiner Entlassung innerhalb von 90 Minuten zwei weitere Male von der Schippe und darf zumindest eine weitere Trainingswoche im Amt bleiben. Wiederholt sich die Statistik der Vergangenheit, könnte auf die aktuelle Unentschieden-Serie aber auch die Wende zum Guten erfolgen und die Position des Kroaten festigen.