Wolfsburg. Der Sport-Geschäftsführer des VfL Wolfsburg erklärt, warum er Schaffenspausen für die Spieler genauso wichtig findet wie hohe Ziele.

Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln am vergangenen Samstag hatte Cheftrainer Niko Kovac seinem Kader freigegeben. Erst am Mittwoch stand die erste Trainingseinheit der Woche vor der kommenden Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr, Volkswagen-Arena) auf dem Programm. Der gegen Köln mit einem Infekt ausgefallene Kapitän Maximilian Arnold fehlte dabei weiterhin. Ebenso musste der am Ellenbogen verletzte Tiago Tomás passen, der für das Wochenende keine Alternative darstellt. Dafür aber wurde der lange verletzte Lukas Nmecha erstmals wieder in die Mannschaftsübungen integriert. Und am Rande lieferte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer eine Einschätzung zu einigen Themen ab – lediglich die offenbar so gut wie sichere Verpflichtung von Kevin Behrens von Union Berlin kommentierte er nicht. Schäfer über ...