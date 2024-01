Wolfsburg. Essen-Traumtor als Paradebeispiel: Wolfsburgs Fußballerinnen treffen in der laufenden Spielzeit häufiger von außerhalb des Sechzehners.

So schwierig die Umstände mit Platz und bissigem Gegner auch waren – die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben einen Top-Einstand ins Jahr 2024 gefeiert, ihr Auswärtsspiel bei der SGS Essen mit 3:1 gewonnen. Und das vor allem wegen eines ganz besonderen Moments in der 66. Minute: Marina Hegering bekam rund 40 Meter vor dem SGS-Tor den Ball, trat an, legte sich die Kugel noch einmal vor und zog aus 30 Metern ab. Es war das 2:1, nachdem die Wolfsburgerinnen kurzzeitig mit 0:1 hinten gelegen hatten. Es war dabei wohl das schönste Distanztor der VfLerinnen in dieser Saison. Im Gegensatz zur vergangenen Bundesliga-Saison trifft der Spitzenreiter inzwischen häufiger von außerhalb des Sechzehners.