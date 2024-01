Essen/Wolfsburg. Mit Wolfsburgs Nachwuchs holte sie zwei Mal die DM, in der Frauenfußball-Bundesliga hat sich die 20-Jährige bei der SGS etabliert.

Natasha Kowalski wurde mit der U17 des VfL Wolfsburg zweifache deutsche Meisterin, galt als Riesentalent. Bei den Wolfsburgerinnen blieb ihr der Sprung in die Bundesliga dann allerdings verwehrt. Über die U20 und die 2. Liga kam sie am Elsterweg nicht hinaus. Vor der Saison 2022/23 ging die heute 20 Jahre alte Spielmacherin zur SGS Essen. Am Montagabend (19.30 Uhr, live bei Sport1) gibt’s für sie das Wiedersehen mit dem Ex-Klub. Kowalski sagt: „Natürlich ist die Motivation noch einmal ein Stück größer, allein weil es mein Ex-Klub ist. Aber ansonsten ist dieses Kapitel für mich abgeschlossen.“