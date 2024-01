Wolfsburg. In Wolfsburg ging die Ex-Essenerin durch die Decke. Im Interview spricht sie über die SGS, ihr erstes VfL-Halbjahr und das kommende.

Im vergangenen Sommer kam Vivien Endemann nach zwei Jahren bei der SGS Essen zum VfL Wolfsburg. Wer am Anfang noch gedacht hatte, die 22 Jahre alte Außenstürmerin könne sich im mit Nationalspielerinnen gespickten Kader der Wolfsburgerinnen nicht durchsetzen, den strafte sie im ersten Halbjahr Lügen. 13 Pflichtspiel-Einsätze mit fünf Toren und zwei Assists stehen für die gebürtige Lohnerin bereits in der Statistik. Endemann war mit ihrer Unbekümmertheit der VfL-Shootingstar der vergangenen Monate. Im Interview mit unserer Zeitung spricht sie über ihren Weg in die Bundesliga, wie sie über das Thema Nationalmannschaft denkt und über den Auftakt bei ihrem Ex-Klub am Montagabend (19.30 Uhr, live bei Sport1).