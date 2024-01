Wolfsburg. Während sich VfL-Spielmacher Lovro Majer wieder fit im Training präsentiert, bekommt Tiago Tomas einen Schlag auf den Knöchel.

Das Heimspiel gegen den 1. FC Köln hat für den VfL Wolfsburg große Bedeutung. Wann, wenn nicht am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause in der VW-Arena gegen den Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga wollen die Grün-Weißen das erste positive Ausrufezeichen in diesem Jahr setzen? Mit den beiden Unentschieden in Mainz und Heidenheim können die Wölfe zwar leben, angesichts der eher enttäuschenden ersten Saisonhälfte sorgten die beiden Zähler beim VfL aber nicht gerade für Euphorie.