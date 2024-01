Wolfsburg. Dzenan Pejcinovic bekommt in Heidenheim seine zweite Chance beim Wolfsburger Fußball-Bundesligisten – und viel Lob von Trainer Kovac.

Bislang spielte Dzenan Pejcinovic bei den Profifußballern des VfL Wolfsburg keine große Rolle. Seinem Bundesliga-Kurzdebüt im Mai vergangenen Jahres im so enttäuschenden letzten Spiel der abgelaufenen Saison gegen Hertha BSC folgte erst einmal – gar nichts. In der aktuellen Serie durfte der 18-Jährige fast schon froh sein, überhaupt auf der Bank zu schmoren. Oft gehörte er nicht einmal dem Kader an. In der Partie in Heidenheim änderte sich das. Pejcinovic konnte sich rund eine Viertelstunde beweisen und darf sich jetzt Hoffnungen auf mehr Einsatzzeit machen.