Wolfsburg. Wolfsburgs Bundesliga-Fußballerinnen verpflichten Diana Nemeth aus Budapest. Eine Ungarin schoss beim VfL schon einmal durch die Decke.

Es mag Zufall sein, und ein Eins-zu-eins-Ersatz ist es nicht, aber: Nur einen Tag nach dem Wechsel von Linksverteidiger-Ass Felicitas Rauch in die US-amerikanische Profiliga NWSL hat der VfL Wolfsburg auf dieser Position reagiert und die in Deutschland bisher unbekannte Diana Nemeth verpflichtet. Die erst 19 Jahre alte Abwehrspielerin kommt mit sofortiger Wirkung von Ferencvaros Budapest an den Elsterweg, hat beim amtierenden DFB-Pokalsieger und Bundesliga-Spitzenreiter einen Vertrag bis zum Sommer 2027 unterschrieben und erhält die Rückennumer 15. Der VfL und ein Toptalent aus Budapest - das hat schon einmal hervorragend funktioniert...