Wolfsburg. Der in dieser Saison lange verletzte Innenverteidiger des VfL trainierte bereits beim Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen mit.

Vier Jahre war Admir Mehmedi Spieler des VfL Wolfsburg, absolvierte für den Klub von 2018 bis 2022 unter anderem 71 Spiele in der Fußball-Bundesliga. Der Schweizer, der seine aktive Karriere nach einer letzten Station in der Türkei im vergangenen Jahr beendete, kennt sich bei den Grün-Weißen also aus. Und diese Tatsache will sich der 32-Jährige nun scheinbar auch in seiner neuen Rolle als Sportdirektor des Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen zunutze machen.