Almancil. Die Männer sind nach Hause geflogen, die Fußballerinnen haben das Trainingslager-Quartier des VfL Wolfsburg in Almancil übernommen.

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr wiederholte sich, was im „Conrad Algarve“ bereits am Dienstag zuvor passiert war: Zwei Mannschaftsbusse des VfL Wolfsburg hielten vor dem schicken Fünf-Sterne-Hotel in Almancil. Ausgestiegen sind allerdings nicht Maximilian Arnold und Co., sondern Alexandra Popp und die Fußballerinnen, die bis zum 15. Januar bleiben. Für einen Tag teilten sich beide Teams das Hotel, und das zum ersten Mal - sehr zum Gefallen von Frauen-Coach Tommy Stroot.