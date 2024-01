Almancil. Der Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg spricht im Trainingslager über die schwache Hinserie und warum er positiv nach vorn blickt.

Seit fast einem Jahr ist Marcel Schäfer nicht mehr der Sportdirektor, sondern der Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg. Es waren nicht immer einfache Zeiten, vor allem das zurückliegende Halbjahr war sportlich schwierig. Doch der 39-Jährige blickt nach den Trainingslager-Tagen in Almancil (Portugal) optimistisch in die Zukunft. Im Interview verrät Schäfer, wie er das zurückliegende Jahr beurteilt, warum die Transfers von Felix Nmecha und Micky van de Ven im vergangenen Sommer für den Klub genau richtig waren und was er sich alles von seinem Vorgänger und Mentor Jörg Schmadtke hat abschauen können.