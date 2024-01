Faro. Kurz vor der Abreise aus dem Winter-Trainingslager besiegt der Fußball-Bundesligist den Zweitligist verdient, wenn auch zu knapp.

Runder Abschluss für den VfL Wolfsburg: Kurz vor der Abreise aus dem Wintertrainingslager in Almancil gewann der Fußball-Bundesligist sein einziges Testspiel gegen Zweitligist FC Schalke 04 verdient, aber zu knapp mit 3:2 (2:1). Vieles von dem, was Coach Niko Kovac in den vergangenen Tagen an der portugiesischen Algarveküste einstudieren ließ, klappte schon gut. Mit der Vierer-Abwehrkette ließ die Mannschaft nur wenig zu, und war der VfL einmal nicht auf Torjäger Jonas Wind angewiesen. Die Außenspieler Jakub Kaminski und Vaclav Cerny sowie Youngster Dzenan Pejcinovic trafen für den VfL und sorgten auch für eine gelungene Generalprobe vor dem Re-Start beim FSV Mainz 05 (Samstag, 13. Januar