Almancil. Im VfL-Trainingslager sprach der Coach über die Tage in Portugal, den Re-Start in Mainz und was grundsätzlich mit dem VfL möglich ist.

Die Zeit in Almancil neigt sich für die Profis des VfL Wolfsburg schon wieder dem Ende entgegen. Nach dem Testspiel am Samstagnachmittag gegen Schalke 04 geht‘s am Sonntagmittag mit dem Flieger wieder in die Heimat. Niko Kovac, der Trainer des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten, zeigt sich nach der durchwachsenen ersten Saisonhälfte - Platz 10 nach 16 Spielen - zufrieden mit den Trainingslager-Tagen an der portugiesischen Algarveküste. Der VfL hat optimale Bedingungen, ist dem tristen Wetter in Deutschland entflohen, und der 52-Jährige hat eine extrem engagierte Mannschaft erlebt. Nach der letzten richtigen Trainingseinheit am Freitag sprach Kovac über...