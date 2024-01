Wolfsburg. Nach dem K.o. durch Weltmeister Osleys Iglesias tritt der Wolfsburger Profiboxer am 13. Januar in Berlin an. Er ist selbst gespannt.

Eigentlich war es Artur Reis gewohnt, dass er seine Gegner in den Ringstaub schickt. Bis zum 7. Oktober 2023 hatte der Wolfsburger Profiboxer stets Oberwasser, acht seiner elf Kämpfe vorzeitig gewonnen. Dann kam sein bisher größter Fight, der um die WM-Krone des Weltverbands IBO. Und dieses Mal war es Reis, der zum ersten Mal in seiner Kampfsportkarriere auf die Bretter ging. Champion Osleys Iglesias (Kuba) war an diesem Abend im Magdeburger Maritim-Hotel mindestens eine Nummer zu groß. Nun, gut drei Monate später, ist Reis bereit dazu, wieder aufzustehen. Er wagt einen neuen Anlauf, sich nach oben zu boxen. Zum Auftakt gibt‘s am Samstag, 13. Januar, in Berlin einen erfahrenen Gegner, den er allerdings schlagen muss.