Wolfsburg. Nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte soll das kurze Trainingslager den Wölfen wieder zu mehr Stabilität verhelfen.

Was Niko Kovac in den nächsten Tagen im portugiesischen Almancil mit seiner Mannschaft trainieren wird, ist noch ein Geheimnis. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist niemand, der sich gerne in die Karten schauen lässt. Vor dem Abflug der Grün-Weißen ins kurze Wintertrainingslager (sechs Tage inklusive An- und Abreise) deutet sich aber sehr wohl an, dass der Coach bemüht ist, nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte seinem Team wieder mehr Stabilität zu geben.