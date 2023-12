Wolfsburg. Der Angreifer holt bei den Halbjahreszeugnissen des VfL Wolfsburg die Bestnote. Auch Kapitän Maximilian Arnold steht ordentlich da.

Jonas Wind war in der ersten Hälfte der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga der Top-Torjäger des VfL Wolfsburg. Mit neun Treffern in bislang 16 Partien führt der 24-Jährige die interne Torschützenliste an, was allerdings auch nicht schwer ist: Neben Wind durfte lediglich Lovro Majer mit seinen zwei Toren mehr als einmal über einen VfL-Treffer jubeln. Aber der Däne steht mit vier Assists zusammen mit Landsmann Joakim Maehle auch im Ranking der Vorbereiter ganz oben. Mit seinen Leistungen hat sich der Angreifer noch eine weitere Top-Platzierung gesichert: Wind geht mit der besten Durchschnittsnote als „Klassenbester“ in den zweiten Teil der Serie.