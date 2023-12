Darmstadt. Die vergangenen fünf Platzverweise des VfL gingen alle aufs Konto des Franzosen. Den in Darmstadt konnte sein Team kompensieren.

Auf diesen Rekord hätte Maxence Lacroix beim VfL Wolfsburg sicherlich gerne verzichtet. Mit seiner Roten Karte in Darmstadt hat der Innenverteidiger nicht nur seine Mannschaft geschwächt, sondern auch eine negative Bestmarke für seinen Klub in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Zum fünften Mal flog Lacroix in dieser Liga vom Platz, so oft wie kein VfL-Profi vor ihm. Damit gehen sogar die letzten fünf Bundesliga-Platzverweise des VfL aufs Konto des Franzosen. In dieser Saison hatte er bereits gegen Werder Bremen Gelb-Rot gesehen.