Wolfsburg. Der Fußball-Bundesligist tritt am Samstag beim Schlusslicht aus Darmstadt an. Trainer Kovac hofft auf mehr Kaltschnäuzigkeit.

Grundsätzlich, sagte Niko Kovac, sei er ein Freund davon, weniger zu reden und lieber mehr zu arbeiten. Doch die Tatsache, dass Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt die Partie von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bei Darmstadt 98 (Samstag, 15.30 Uhr) am Mittwoch praktisch als Pflichtaufgabe eingestuft hat, nimmt der Cheftrainer der Wölfe trotzdem ernst. „Wenn der Yannick das sagt, dann müssen wir uns daran messen“, erklärte Kovac während der Pressekonferenz vor der für ihn und seine Mannschaft so wichtigen Begegnung. Und in der Tat sind die Voraussetzungen klar: Die Grün-Weißen müssen nach ihrer Negativserie beim Tabellenletzten die Wende zum Guten schaffen. Wenn nicht, stecken sie selbst ganz tief im Abstiegsschlamassel.