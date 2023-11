Wolfsburg. Die Anhänger kritisieren während des Leipzig-Spiels mit Spruchbändern die Merchandising-Ausrichtung. Ihr Farbgeschmack ist ein anderer.

Grund zur Zufriedenheit gaben die Profifußballer des VfL Wolfsburg ihren Fans in den vergangenen Wochen nicht. Nur einen Punkt von 15 möglichen hatten die Grün-Weißen vor dem 2:1-Erfolg über RB Leipzig am vergangenen Samstag geholt. Doch ihrem Ärger über die sportliche Talfahrt machten die Anhänger am Wochenende in der Volkswagen-Arena nicht Luft. Stattdessen kritisierten sie die Merchandising-Strategie des Klubs.