Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg erfüllt die Pflichtaufgabe gegen das harmlose Schlusslicht der Fußball-Bundesliga beim 2:0 (2:0)-Heimsieg gerade so.

Geduldsprobe bestanden! Gegen einen bedingungslos defensiven MSV Duisburg landete der lange ideenlos anlaufende VfL Wolfsburg am Ende einen wenig glanzvollen 2:0 (2:0)-Heimsieg am Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Die Treffer gegen das chancenlose Schlusslicht erzielten Fenna Kalma und Ewa Pajor vor 2677 Zuschauern im AOK-Stadion.