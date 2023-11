Wolfsburg. Der Österreicher soll zweieinhalb Jahre nach seinem Abschied aus Wolfsburg zu den Favoriten auf den Trainerposten in Berlin zählen.

Dass sich Fußball-Bundesligist Union Berlin am Mittwoch nach einer Erfolglos-Serie von 14 Spielen von Trainer Urs Fischer trennte, beschäftigte nicht nur Fußball-Romantiker. Auch die Anhänger des VfL Wolfsburg dürften das Treiben in der Bundeshauptstadt in diesen Tagen mit Interesse verfolgen. Top-Kandidat auf die Nachfolge Fischers soll mit Oliver Glasner schließlich ein Coach sein, der beim VfL zwei nicht wenig erfolgreiche Jahre verlebte und bei den Köpenickern nun auf einen Spieler treffen könnte, mit dem er bei den Grün-Weißen einst wenig anfangen konnte.