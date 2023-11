Wolfsburg. Der VfL-Verteidiger nimmt das Team in die Pflicht und stellt sich vor Niko Kovac. An der Rotation oder Taktik liege die Krise nicht.

Manchmal hilft der Blick in die positive Vergangenheit, um für die Zukunft ein besseres Gefühl zu bekommen. Gerade dann, wenn die Gegenwart trist aussieht. So wie beim VfL Wolfsburg. Der VW-Klub steckt unter Trainer Niko Kovac in einer Krise und verlor in den vergangenen Wochen den Kontakt zu den Spitzenplätzen in der Fußball-Bundesliga. Allerdings: Im DFB-Pokal lief es für die Grün-Weißen – und da kommt der Blick in die positive Vergangenheit zurück ins Spiel.