Mönchengladbach. Beim Fußball-Bundesligisten wird nach der 0:4-Packung bei Borussia Mönchengladbach Situationsanalyse mit deutlichen Worten betrieben.

Karnevalsstimmung herrschte am Samstag am Niederrhein. Schon am Samstagmorgen strömten massenweise verkleidete Menschen durch die Innenstadt. Ihr Ziel: Der Hauptbahnhof, wo sich die Züge in Richtung der Karnevalshochburgen wie Köln und Düsseldorf mit gut gelaunten Reisenden füllten. Die Borussia-Mönchengladbach-Fans unter den Feierwütigen hatte der 4:0-Erfolg ihres Teams über den VfL Wolfsburg am Vorabend sicher zusätzlich beschwingt. Die Narrenkappen hingegen waren im übertragenen Sinn anderen vorbehalten: den Verantwortlichen und Spielern des VfL.