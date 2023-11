Wolfsburg. Die Titel in Bundesliga und Pokal bleiben trotzdem das Ziel der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, die sich aber steigern müssen.

Der Wind pfiff ziemlich heftig am Sonntag im Münchner Norden, als die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Bayern-Campus gegen Meister München mit 1:2 verloren. Es ist sinnbildlich für die Situation der Wölfinnen in diesem Herbst 2023. Das Bundesliga-Spitzenspiel war nach dem 0:2 gegen Paris FC, das das Aus in der Champions League bedeutete, sowie dem 2:2 gegen die TSG Hoffenheim bereits das dritte Pflichtspiel in Serie, das der VfL nicht gewinnen konnte. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil eine solche Sieg-Durststrecke in den vergangenen zwölf Jahren nur ein einziges Mal vorgekommen ist.