Mönchengladbach. Durch ihre schwächste Saisonleistung unterliegt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Freitagabend am Niederrhein deutlich mit 0:4.

Die Auswärtsniederlagen von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim, beim VfB Stuttgart und zuletzt beim FC Augsburg hatten eines gemeinsam: Immer erwischten die Wölfe einen guten Start, gingen auch in Führung, verspielten die Punkte aber letztlich durch einen Leistungsabfall in Hälfte zwei. Bei der 0:4 (0:2)-Niederlage am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach vor 45.300 Zuschauern im Borussia-Park war es anders. Bereits in den ersten 45 Minuten geriet das Team von Trainer Niko Kovac zeitweise mächtig unter Druck, geriet durch individuelle Fehler auf die Verliererstraße und erlebte am Ende sogar ein Debakel.