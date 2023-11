VfL Wolfsburg muss sich gegen Werder mit Remis begnügen

Der VfL Wolfsburg ist am Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Treffer von Vaclav Cerny und Kevin Paredes reichten nicht, um nach dem Erfolg im Pokal gegen Leipzig mit einem Dreier nachzulegen. Die Bremer Marvin Ducksch und Rafael Borré sorgten mit ihren Toren für ein 2:2 (1:1) im Nord-Duell. Damit wartet der VfL nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga.

Für Wolfsburger Lokalpatrioten war zunächst die Startaufstellung von Niko Kovac nicht so leicht zu verdauen gewesen. Der VfL-Trainer verzichtete in seiner ersten Elf auf Eigengewächs und Kapitän Maximilian Arnold. Für den 29-Jährigen begann wie im Pokalspiel gegen Leipzig der junge Belgier Aster Vranckx, der in jener Partie seine Sache sehr gut gemacht hatte. Mit Yannick Gerhardt und Ridle Baku saßen neben Arnold zunächst zwei weitere Spieler auf der Ersatzbank, die schon einmal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen haben. Damit agierte der VfL erstmals in seiner Geschichte mit einer Startelf komplett ohne Akteure, die für den Deutschen Fußball-Bund auflaufen können.

Erste VfL-Startelf ohne deutsche Spieler

Aber die zahlreichen ausländischen Fachkräfte wie der kroatische Edeltechniker Lovro Majer oder die Skandinavier Jonas Wind, Joakim Maehle (beide Dänemark) und Mattias Svanberg (Schweden) schafften es zunächst nicht, das Spiel in Richtung der Gastgeber zu lenken. Vor 28.917 Zuschauern in der ausverkauften Wolfsburger VW-Arena brauchten die Grün-Weißen mit einem 3-4-3-System als taktische Grundordnung lange, um in die Partie zu finden und wurden bereits früh kalt erwischt.

Mit einem traumhaften Freistoß aus 20 Metern Entfernung brachte Bremens Ducksch seine Mannschaft in Führung. Pavao Pervan, der erneut VfL-Stammkeeper Koen Casteels (Entzündung im Bauchbereich) vertrat, war chancenlos, als der Ball vom Innenpfosten kommend genau im rechten oberen Toreck einschlug (7. Minute). Den Freistoß, der zum Tor führte, verursachte Maxence Lacroix, der für sein Vergehen gegen Werder-Stürmer Borré dazu die Gelbe Karte sah.

Cerny gelingt der Ausgleich

Es brauchte etwas, bis sich die Wölfe von diesem Rückschlag erholt hatten. Erst Mitte der ersten Hälfte besaß Cerny die erste gute Möglichkeit. Sein Schuss wurde abgeblockt (20.). Trotzdem war diese Chance ein erster Beginn. Bis dahin hatten sich die Grün-Weißen vor allem im Spielaufbau schwergetan, mit einfachen Ballverlusten die Bremer eingeladen. Nun wurde der VfL stärker und hatte durch einen Kopfball von Lacroix (25.) die Möglichkeit zum Ausgleich. Allerdings blieb auch Werder nicht untätig. Nur mit etwas Glück, einem gutem Reflex von Pervan und viel Einsatz in der Abwehrarbeit verhinderte der VfL bei einer Dreifachchance der Gäste das 0:2 (31.). So konnten die Wolfsburger noch vor der Pause das 1:1 erzielen. Cerny traf wie schon im Pokalspiel gegen Leipzig (37.). Die Vorlage kam von Maehle.

Der Ausgleich vor dem Seitenwechsel war letztlich nicht unverdient, auch wenn Werder insgesamt mehr vom Spiel hatte. Aber der VfL hatte sich zurückgekämpft und zeigte, immer wenn er Tornähe war, seine Qualitäten. Dabei erwischte Stürmer Wind nicht mal seinen besten Tag. Am Top-Torjäger der Wölfe in dieser Saison lief das Spiel lange vorbei.

Arnold kommt in der 58. Minute

In der 58. Minute war dann Arnold-Zeit. Der VfL-Kapitän wurde zusammen mit Tiago Tomas eingewechselt. Arnold übernahm Svanbergs Position im zentralen Mittelfeld, während Tomas für Torschütze Cerny in die Partie kam. Nur eine Minute später klingelte es im Tor der Gäste. Wind war zwar nicht der Torschütze des 2:1, aber der Ausgangspunkt des Treffers. Über Maehle und Majer landete der Ball bei Paredes, der ihn aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Es war der erste Saisontreffer für den 20-jährigen US-Amerikaner.

Arnold hatte da gerade erst die Wolfsburger Kapitänsbinde von Larcroix übernommen und sich über den linken Arm gestreift. Als Führungsspieler war der Routinier nun gefordert, Ruhe ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Doch Werder hatte etwas dagegen. Nur sechs Minuten nach dem 2:1 schafften die Gäste nach Vorlage von Mitchell Weiser durch Borré den Ausgleich - es war alles wieder offen.

Beide Teams wagten es nun aber nicht, voll ins Risiko zu gehen. Bloß keine Fehler machen, lautete das Motto, wobei der VfL nun ein wenig mehr das Spiel bestimmte. Bremen lauerte dagegen mehr auf Konter. In der 88. Minute änderte sich aber nochmal die Ausgangslage. Lacroix musste nach einem weiteren Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz, der VfL war nur noch zu zehnt und sah sich nun in der Defensive. Doch zumindest das 2:2 wurde über die Zeit gerettet.

