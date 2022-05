VfL Wolfsburg So startet Niko Kovac beim VfL Wolfsburg

Der neue VfL-Coach Niko Kovac (links) bittet die Profis des VfL Wolfsburg am 22. Juni zum ersten Training auf den Platz.

Wolfsburg. Auftakt am 20. Juni, Trainingslager in Seefeld, Generalprobe gegen Brentford – so startet der neue Trainer Niko Kovac beim VfL Wolfsburg.