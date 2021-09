Eine Szene, die nachwirkte: Der schwache Schiedsrichter Georgi Kabakov (hinten in Blau) entschied in der Schlussphase auf Elfmeter für Sevilla und schickte Wolfsburgs Josuha Guilavogui (Nummer 23) mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz des Ärgers über die Fehlentscheidung blickt der VfL jetzt nach vorne - am Samstag geht's gegen Mönchengladbach.