Vranckx fehlt dem VfL weiter: „Das ist bitter für ihn“

Konnte nicht mit der Mannschaft trainieren: Aster Vranckx, Neuzugang des VfL Wolfsburg, laboriert immer noch an Wadenproblemen.

Schon zu Wochenbeginn war Mark van Bommel skeptisch gewesen, ob es klappt, Neuzugang Aster Vranckx in Österreich wieder ins Training des Bundesligisten zu integrieren. Nach der letzten Einheit lässt sich sagen: Es hat nicht geklappt.

Probleme in der Wade sorgten dafür, dass der 18 Jahre alte Belgier lediglich im Zelt an den Geräten arbeitete oder seine Runden um den Trainingsplatz drehte. Van Bommel sagt: „Es ist bitter für ihn, es sieht jetzt aber gut aus bei ihm. Er macht Fortschritte, unsere medizinische Abteilung macht das sehr gut. Sie sind jeden Tag mit den Jungs lange beschäftigt, die Zusammenarbeit mit den Physios klappt gut.“

Auf einen Zeitpunkt für eine Rückkehr ins Teamtraining legt sich der Trainer allerdings nicht fest. Ebenfalls noch nicht klar ist, ob die Gruppe der Nachwuchsspieler von Dienstag an auch in Wolfsburg weiter mittrainiert. „Das entscheiden wir in der nächsten Woche“, sagt van Bommel.

