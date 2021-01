Spielte beim VfL Wolfsburg erst zwei Mal in dieser Saison: William. Jetzt ist der FC Schalke an ihm dran.

Wolfsburg. Der Außenverteidiger spielt in Wolfsburg keine Rolle mehr, soll aber Schalke vor dem Abstieg retten.

Schalke 04 will William vom VfL Wolfsburg ausleihen

Beim VfL Wolfsburg spielt William keine große Rolle mehr. Der 25 Jahre alte Brasilianer muss sich in der Rechtsverteidiger-Hierarchie hinter Ridle Baku und Kevin Mbabu einordnen. In dieser Saison spielte er nur zwei Mal in der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner - und das waren Einwechselungen je eine Minute vor Schluss. William war allerdings auch lange Zeit wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen.

Wolfsburger würden William keine Steine in den Weg legen

Nun ist er wieder fit, aber hinten dran. Ein Wechsel ist daher eine Option. Nun ist Schalke 04 auf den Plan getreten, um sich die Dienste Williams zu sichern. Ein Bild-Bericht deckt sich mit unseren Informationen. Die Schalker benötigen dringend Hilfe auf der rechten Verteidigerposition, wo zuletzt Eigengewächs Timo Becker auflief.

Die Wolfsburger würden William, der einen Vertrag bis 2022 besitzt und seit 2017 auf 83 Pflichtspiele im VfL-Trikot kommt, keine Steine in den Weg legen. Der Spieler will Spielpraxis, und Schalke benötigt Verstärkung - klingt nach einer Idee, deren Umsetzung nicht allzu kompliziert sein dürfte.