Arnold ebnet mit starker Vorlage den Weg zum 2:0-Sieg in Mainz

Wolfsburg. So waren die Profis des VfL Wolfsburg zum Hinrunden-Abschluss in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 in Form.

Lange Zeit war es alles andere als ansehnlich, was der abstiegsbedrohte FSV Mainz 05 und Europapokalanwärter VfL Wolfsburg am Dienstagabend ablieferten. „Wir haben das, was wir uns vorgenommen hatten, in der ersten Halbzeit gar nicht umgesetzt“, resümierte auch Sportdirektor Marcel Schäfer.

Dennoch langte es für den VfL, weil Joker Bartosz Bialek und Torjäger Wout Weghorst trafen. „Wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, sind wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen“, meinte Schäfer. Und das sind die Noten für die Wolfsburger nach diesem Arbeitssieg beim Kellerkind.

Koen Casteels: Der Belgier hatte einen komplett ruhigen Abend, bekam keinen Ball aufs Tor, den er hätte entschärfen müssen. Note: 3

Ridle Baku: Mit guten Ansätzen bei seiner erstmaligen Rückkehr zum Jugendklub, vor dem 1:0 auch beteiligt, war aber schon stärker. Note: 3

Maxence Lacroix: Bester Zweikämpfer der Gäste, sorgte mit Brooks dafür, dass mal wieder die Null stand. Mainz war allerdings auch harmlos. Note: 3

John Anthony Brooks: Sicher in den Duellen mit seinen Gegenspielern, allerdings fehlte dem US-Amerikaner die Präzision im Spielaufbau. Note: 3,5

Paulo Otavio: Bemüht, auf links Akzente nach vorne zu setzen, seinen Flanken fehlte allerdings die Präzision. Note: 4

Xaver Schlager: Mit Arnold zusammen laufstärkster Wolfsburger und guter Balleroberer gegen allerdings ganz passschwache Mainzer. Note: 3,5

Maximilian Arnold: Fügte sich nach Rotsperre wieder gut ein. Überragend war seine Vorlage auf Bialek vor dem Wolfsburger 1:0. Note: 2,5

Renato Steffen: Viel gelang dem quirligen Schweizer in der Opel-Arena nicht. Note: 4,5

Maximilian Philipp: Kurz nach der Pause glücklos, als sein Schuss noch geblockt vor der Torlinie wurde. In einer langen Zeit sehr unauffälligen VfL-Offensive noch der Auffälligste. Note: 4

Josip Brekalo: Brachte offensiv so gut wie gar nichts zustande. Den jungen Kroaten hätte Glasner auch noch früher herunternehmen können. Note: 5

Wout Weghorst: Hatte sich lange Zeit mit viel Einsatz aufgerieben, ohne so richtig in Aktion zu treten. Mit einem tollen Heber schnappte er sich allerdings noch Hinrunden-Treffer Nummer 12 und damit einen Klubrekord. Note: 2,5

Bartosz Bialek (60. für Brekalo): Besser geht’s als Joker nicht: Seine Einwechslung hatte sich mit seinem 1:0 in der 65. Minute schnell ausgezahlt. „ Wir wissen, dass Bartosz eine unglaubliche Stärke im Abschluss hat. Es hat mich sehr für ihn gefreut, dass er getroffen hat“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor. Note: 2

Kevin Mbabu (75. für Baku): Fügte sich nahtlos ein. ohne Note

Yannick Gerhardt (75. für Philipp): Hatte überraschend nach starken Einsätzen nicht in der Startelf gestanden. In Mainz nur mit einem Kurzeinsatz. ohne Note

Admir Mehmedi (88. für Weghorst): Durfte nach längerer Auszeit noch einmal Praxis sammeln. ohne Note

Josuha Guilavogui (88. für Arnold): Immerhin kurz durfte der Kapitän noch ran, sah aber noch Gelb ab. ohne Note