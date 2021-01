Der VfL Wolfsburg soll gierig sein

Der 1. März 2020 ist ein Datum, an das die VfL-Fans wehmütig zurückdenken werden. An diesem Sonntag durften sie das bisher letzte Mal ihren Klub in die Fremde begleiten. Mit dem ersten Bundesliga-Spiel an der Alten Försterei bei Union Berlin war es zudem ein besonderes. Weniger an die Kulisse, dafür umso mehr an das Spiel sollten die Profis des VfL erinnert werden, wenn es nun erneut zu den „Eisernen“ geht. Das 2:2 darf als Mahnung und Mutmacher für den Samstag (15.30 Uhr) gelten.

VfL Wolfsburg muss sich gegen Union Berlin behaupten

Eine Mahnung, denn schon da war Union enorm gefährlich bei ruhenden Bällen. Standardexperte und Kapitän Christopher Trimmel war es, der gleich zweimal auf den Kopf eines Mitspielers servierte, von wo aus der Ball im Wolfsburger Tor landete – mit 2:0 führten die Köpenicker nach 56 Minuten. „Standards und Körperlichkeit sind zwei prägnante Punkte“, sagt VfL-Manager Jörg Schmadtke, und Sportdirektor Marcel Schäfer pflichtet bei: „Das ist eine sehr disziplinierte und robuste Mannschaft, die viele Tore über Standards erzielt.“ Schmadtke ergänzt: „Das sind nicht die einzigen Punkte. Sonst würden sie nicht da stehen, wo sie stehen.“ Das ist aktuell Rang 5, punktgleich mit den Wolfsburgern, die Sechster sind.

Union zählt zu den großen Überraschungen in dieser Saison. Sie machen aus wenig viel. Während der VfL 202 Torschüsse für 20 Treffer benötigte, sind es bei Union 172 für 29. Der VfL darf gegen diesen Gegner also wenig zulassen. Bei Borussia Dortmund hatten die Grün-Weißen zu viel angeboten, vor allem zu viele Standards am eigenen Strafraum, so dass fast zwangsläufig das 1:0 des BVB nach einer Ecke fiel. „Wir sollten Standards weitgehend vermeiden. Das wird ein wichtiger Faktor in dem Spiel an diesem Samstag werden“, sagt Schäfer.

Union Berlin ist gefährlich

Die Mannschaft von Union-Coach Urs Fischer spielt befreit auf. Das ausgegebene Saisonziel Klassenerhalt sollte locker zu schaffen sein. Zumindest, wenn die Mannschaft nicht noch eklatant einbricht, wofür es aktuell aber keinerlei Anzeichen gibt. Schmadtke meint: „Aktuell wird Union von niemandem unterschätzt. Sie setzen konzentriert ihren Plan um ­– mit Spaß. Das geht, weil der ganz große Druck weg ist aufgrund der Punktesituation.“ Der Manager sagt weiter: „Sie haben die gute Situation, dass sie nicht zum Siegen verdammt sind. Sie haben sich eine Position erarbeitet, aus der heraus es schön ist, Fußball zu spielen.“

Selbst das verletzungsbedingte Fehlen des früheren VfLers Max Kruse, der nach seinem Transfer im Sommer voll eingeschlagen war, macht sich auf der Habenseite bisher nicht bemerkbar. „Eine Mannschaft“, so Schmadtke, „lebt nicht von einem einzigen Spieler – das sieht man bei Union. Kruse ist ein wichtiger Bestandteil, aber nicht der einzige. Diese Mannschaft ist an sich gut.“

Ein weiterer Mosaikstein des Höhenflugs, der die Hauptstadtpresse schon von der „europäischen Union“ schreiben lässt, ist mit Robin Knoche ein weiterer Ex-Wolfsburger. Der Vertrag des VfL-Eigengewächses war im Sommer ausgelaufen, und der erfahrene Knoche wechselte an die alte Försterei, wo er seitdem unangefochtener Stammspieler ist. In Wolfsburg war ihm das nur selten und wäre es wohl weiterhin nicht geglückt. „Ich bin froh, dass Robin eine Position gefunden hat, die zu ihm passt“, sagt Schmadtke.

Der Blick beim VfL wird sich allerdings vor allem auf die eigene Leistung richten. Auch am 1. März hat die Mannschaft es geschafft, nach dem 0:2-Rückstand beim damaligen Aufsteiger wieder zurückzukehren und zumindest noch einen Punkt mitzunehmen. Wout Weghorst ließ die dort letztmalig mitgereisten Wolfsburger Fans in der 81. Minute nach einem Kopfball jubeln. Diese Stärke des Wiederaufstehens hat die Mannschaft von Oliver Glasner auch in dessen zweite Saison als Cheftrainer mitgenommen. Und nach der Niederlage bei Topteam Dortmund geht es gegen den überraschendsten Europapokal-Kandidaten aus dem Feld darum, schnell wieder in die Spur zu finden und sich nicht abschütteln zu lassen.

In Wolfsburg sind sie optimistisch, dass auf die zweite Auswärtsniederlage in Folge nicht auch die dritte folgen wird. Schäfer sagt: „Wir haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass wir uns von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen. Wir haben auch gegen Dortmund ordentlich gespielt und uns einige Torchancen erarbeitet. Jetzt gilt es, die letzte Gier aufzubringen und die Bälle auch zu verwandeln.“

