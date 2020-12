Ginczek gibt zu: Die Situation kannte ich so nicht

Im Training am Dienstag zeigte Daniel Ginczek wieder, dass die Abschlussqualität eine seiner Stärken ist. Mit dem Ball am Fuß und in hohem Tempo sollten die Profis des VfL Wolfsburg auf den Keeper zulaufen und dann abschließen. Die meisten entschieden sich für einen strammen Schuss in die Ecke. Doch Ginczek überlupfte den Torhüter, und der Ball senkte sich passgenau ins Tor.

In der bisherigen Saison hat der 29-Jährige sein Können kaum zeigen können. Gerade einmal in 117 Bundesliga-Minuten wirkte er auf dem Rasen mit. Nur in Freiburg (1:1) stand er in der Startelf. Ansonsten saß Ginczek meist auf der Bank. „Das war für den Kopf nicht so einfach“, gibt er zu. Denn: „Ich bin schon ein paar Jahre dabei. Aber ich kannte die Situation so nicht. Ich habe immer gespielt, wenn ich fit war.“ Doch Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner entschied anders – gegen Ginczek.

Ginczek: „Habe schon schlimmere Sachen erlebt“

Dann stoppte den Angreifer zudem eine Rückenverletzung. Bis ins Bein strahlten die Schmerzen aus. Für den leidgeplagten dreifachen Familienvater wieder ein Rückschlag, von denen er in seiner Karriere schon so viele hatte. Am vergangenen Samstag beim 2:2 gab er sein Comeback, spielte immerhin 22 Minuten. „Ich habe schon weitaus schlimmere Sachen erlebt“, sagt Ginczek. „Das waren ja nur drei Wochen, da bin ich entspannt mittlerweile. Und ich habe immer gezeigt, dass ich zurückkomme.“

Doch wohin zurück? Die Plätze in der VfL-Offensive sind hart umkämpft. Wout Weghorst ist als erster Anläufer ganz vorn gesetzt. Für die Außen hat Glasner mit Josip Brekalo, Renato Steffen und Joao Victor eigentlich auch einen ordentlichen Pool an Spielern. Fürs Zentrum hinter Weghorst fällt nun zwar Admir Mehmedi mit Achillessehnenproblemen aus, aber dafür steht Neuzugang Maximilian Philipp parat. Und was für Ginczeks Startelf-Chancen erschwerend hinzukommt: Dieses Personal hat’s zuletzt gut gemacht. Es gab vier Siege aus den vergangenen sechs Spielen.

Ein Tor soll die Situation verändern

Das weiß auch der 29-Jährige. „Es ist schwierig für einen Stürmer, dann reinzukommen, wenn es offensiv läuft“, sagt er. Das tut es mittlerweile. Elf Tore schossen die Grün-Weißen in den vergangenen vier Partien. Ginczek gibt zu: „Klar gibt es dann den einen oder anderen Tag, an dem du dich mal hängen lässt. Das ist ganz normal.“ Aber inzwischen könne er die Lage ganz gut ausblenden. „Und irgendwann klappt es wieder mit einem Tor, und dann ist die Situation wieder ganz anders.“

Es könnte sogar schneller gehen als gedacht. Denn in Glasners Offensiv-Pool gibt’s seit Dienstag gleich zwei Fragezeichen. Brekalo war umgeknickt, es soll jedoch nicht ganz so schlimm sein. Dann erwischte es auch noch Steffen, der Schweizer ging mit Adduktorenproblemen ebenfalls früher als seine Teamkollegen vom Rasen. Ob’s für das Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt reicht, bleibt abzuwarten. Es könnte Ginczeks schnelle Chance sein.