Zwei Ex-Wolfsburger müssen nun Schalke 04 retten

Gemeinsam standen Naldo und Sascha Riether nie für den VfL Wolfsburg auf dem Rasen. Ihre Namen sind dennoch stark mit den beiden größten Erfolgen der Vereinsgeschichte des VW-Klubs verknüpft. Naldo gewann 2015 den DFB-Pokal, Riether 2009 die deutsche Meisterschaft. Heute arbeitet das Duo beim FC Schalke und muss den Krisenklub aus dem Pott vor dem Abstieg retten. Am Samstag steht das Duell des VfL bei den Gelsenkirchenern an (15.30 Uhr). Das sind die Aufgaben der Ex-VfLer beim noch sieglosen Bundesliga-Kellerkind.

Naldo : Ende September beendete der 38 Jahre alte Brasilianer, der seit seiner Zeit in Wolfsburg auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, seine erfolgreiche Karriere. 358 Mal stand der 1,98 Meter lange Hüne in der Bundesliga auf dem Rasen, 173 Spiele machte er für Werder Bremen, 125 für den VfL und 60 für Schalke. Die Königsblauen ließen Naldo im Januar 2019 zur AS Monaco nach Frankreich ziehen, wo er aber sein sportliches Glück nicht fand. Nach einem Jahr und nur neun Einsätzen wurde der Vertrag bei den Monegassen aufgehoben. Naldo hielt sich zu Beginn dieses Jahres fit und wartete auf eine letzte Gelegenheit für einen neuen Vertrag. Doch die ergab sich nicht. Dafür ging unerwartet eine neue Tür auf – in Gelsenkirchen.

Manuel Baum hatte die krisengeschüttelten Schalker als Chef-Coach übernommen und brauchte noch einen Co-Trainer. Seine Wahl fiel auf Naldo, den Liebling der Fans, der als Bindeglied zwischen Team und Trainer agieren soll. „Ich bin mir sicher, dass ich der Mannschaft helfen kann“, sagt der 38-Jährige bei seiner Vorstellung. Der Unterschied zu früher: „Dieses Mal nicht auf dem Rasen, sondern außerhalb des Platzes.“

Wie das konkret aussehen soll: Naldo ist als Selbstvertrauens-Anschieber gekommen, als Optimist und Lichtblick in einer der dunkelsten Phasen der Schalker Geschichte. „Ich kenne sehr viele Spieler aus dem Kader und weiß, welche Qualitäten in ihnen stecken“, sagt Naldo. „Man muss immer positiv nach vorne blicken.“ Genutzt hat es bisher nicht viel. Seit Naldo da ist, hat Schalke noch immer kein Spiel gewonnen.

Maximilian Arnold ist überrascht, dass sein ehemaliger Teamkamerad nun Assistent ist. „Ich hätte nie gedacht, dass er mal Co-Trainer wird“, sagt der Wolfsburger. „Dennoch ist es ein Top-Transfer für Schalke, weil Naldo mit seiner positiven Art einen sehr guten Einfluss haben kann. Es gibt allerdings“, sagt Arnold grinsend, „auch leichtere Jobs.“

Riether : Der VfL-Meister von 2009 hat seine Schuhe schon im Sommer 2019 an den Nagel gehängt, für die Grün-Weißen war er zwischen 2007 und 2011 zu 147 Spielen gekommen. Der heute 37-Jährige wurde dann bei den Schalkern gleich übernommen als Koordinator der Lizenzspieler-Abteilung im Management-Bereich, wo er Sportvorstand Jochen Schneider täglich begleitet.

Riether absolviert derzeit unter anderem gemeinsam mit VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer den DFB-Lehrgang „Manager von morgen“, um sich weiterzubilden. Seine Aufgabe bei Schalke beschreibt Riether im „Kicker“ so: „Für mich ist der tägliche Anschauungsunterricht bei Jochen Schneider schon prägend. Wie sachlich und mit viel viel Bedacht er an die Dinge herangeht, egal wie schwierig die Themen sind und wie turbulent es außenherum zugeht – das empfinde ich als große Stärke.“

Von Schneiders Qualitäten will der VfL-Meister lernen. Viele Siege konnte Riether in seiner Rolle noch nicht feiern, Naldo wartet gar noch immer auf seinen ersten Bundesliga-Erfolg als Co-Trainer. Die Wolfsburger wollen am Samstag dafür sorgen, dass diese Serie auch nach dem Wochenende weiterhin Bestand hat.