VfL Wolfsburg: Ein Experiment mit ungewissem Ausgang

Der VfL Wolfsburg befindet sich – wie alle Klubs Europas – in der Warteschleife. Wann kann die Saison trotz der Corona-Pandemie fortgesetzt werden? Am Donnerstag beschloss die Deutsche Fußball-Liga (DFL), dass sich die Vereine der 1. und 2. Liga bereit machen sollen, im Mai wieder zu spielen. Doch wie schnell kann sich ein Team überhaupt wieder auf 100 Prozent hochfahren? Es ist in jedem Fall ein technisch wie taktisches Experiment mit ungewissem Ausgang.

Kurz zur Zeitschiene: Am 12. März bestritt der VfL sein bis heute letztes Pflichtspiel, verlor in der Europa League vor leeren Rängen in der VW-Arena mit 1:2 gegen Schachtar Donezk. In den Tagen zuvor fanden letztmals „normale“ Trainingseinheiten statt – mit Ball, Zweikämpfen und Körperkontakt. In der folgenden Woche blieben Kapitän Josuha Guilavogui und Co. komplett zu Hause, mussten sich in den eigenen vier Wänden fit halten. Am 23. März nahmen die Wolfsburger das Training wieder auf, in kleinen Gruppen und zeitlich versetzt. So sieht es immer noch aus, nur das inzwischen auch mit dem Ball auf dem Rasen der VW-Arena geübt wird. Passspiel, Torschuss, aber mit genügend Abstand zueinander und folglich ohne Zweikämpfe – mehr nicht.

Allen Beteiligten ist klar: Mit der Realität eines Bundesliga-Spiels hat das wenig zu tun. Nicht umsonst wird stets betont, wie wichtig die Wettkampfpraxis für einen Profi ist. Die dürfte nun weg sein, nicht nur beim VfL, sondern überall in der Liga. Daher stellt sich die Frage: Wie viel Vorlaufzeit brauchen die Klubs, um sich für den Neustart bereit zu machen? Wie lange müssen sie schon „echtes“ Mannschaftstraining absolviert haben? VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke warf mal drei bis vier Wochen in den Raum, 14 Tage seien das absolute Minimum. Und was sagen die Spieler als Betroffene? „Ich finde, zwei Wochen Mannschaftstraining sind reichlich knapp bemessen. Ich halte drei Wochen für optimal“, erklärt beispielsweise Mittelfeldspieler Maximilian Arnold.

In jedem Fall kommt da eine große Herausforderung auf diejenigen zu, die die Spieler einstellen müssen und am Ende fürs Ergebnis verantwortlich gemacht werden: die Trainer. VfL-Coach Oliver Glasner hatte sein Team nach einem holprigen Start in die Rückrunde wieder auf Kurs gebracht. Das 1:2 gegen Donezk war die erste Niederlage nach zuvor acht Partien ohne. Der Österreicher ist zwar zufrieden, wie sich seine Spieler im Kleingruppen-Training dieser Tage präsentieren. Inwiefern sie jedoch seine Spielidee sofort wieder auf Wettbewerbs-Niveau umsetzen können, kann auch Glasner nicht vorhersagen. Womöglich sind die Klubs im Vorteil, in denen Trainer und Spieler schon länger zusammenarbeiten.

Arnold jedoch glaubt das nicht unbedingt. Man müsse das eine oder andere „ein bisschen auffrischen“, aber, so der 25-Jährige weiter, „wir fangen ja nicht wieder bei Null an“. Anders als im vergangenen Sommer, als Glasner das Traineramt von Bruno Labbadia übernahm und Vieles anders machte. Jetzt wissen die Profis, was der Österreicher von ihnen sehen will. Taktisch hat er ohnehin stets viel Wert auf Flexibilität gelegt. Arnolds Vergleich: „Es ist ein bisschen so, als wärst du fünf Jahre ohne Gangschaltung gefahren und hättest auf einmal wieder eine. Du musst erst einmal wieder reinkommen, aber dann geht’s wieder ganz schnell.“

Wie schnell tatsächlich, wird sich zeigen. Der ursprünglich mal anvisierte Starttermin, der 9. Mai, ist wohl nicht mehr zu halten. Bis dahin hätten die Wolfsburger ansonsten noch genau zwei Trainingswochen, macht jedoch erst einmal so weiter wie bisher. Die DFL hat das Schicksal der Bundesliga indes in die Hände der Politik gelegt. Geben die Behören grünes Licht, soll im Mai wieder gespielt werden, aber eher Mitte oder gegen Ende des Monats. So oder so: Der VfL muss alsbald das Mannschaftstraining wieder aufnehmen, um bereit zu sein für Tag X.