Ex-Profi Grafite wird Markenbotschafter des VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat seinen früheren Meister-Stürmer Grafite als ersten internationalen Markenbotschafter der Club-Geschichte engagiert. Das gab der Fußball-Bundesligist am Sonntag bekannt. Der 40 Jahre alte Brasilianer wurde 2009 mit dem VfL Deutscher Meister und im selben Jahr Torschützenkönig der Bundesliga.

Ex-Wolfsburg-Profi Grafite: „Fast so, als würde ich das VfL-Trikot wieder überstreifen.“

Grafite sei „eines der markanten Gesichter des größten Erfolges unserer Clubgeschichte“, sagte Geschäftsführer Michael Meeske. „Um unsere Vereinsfarben bei besonderen internationalen Anlässen in Brasilien, aber auch beispielsweise in China, den USA oder genauso hierzulande würdig zu vertreten, dafür ist er mit seinem sympathischen Auftreten und seiner Historie als Wolfsburger Torjäger der Extraklasse genau der richtige Mann.“ Grafite selbst sagt: „Für mich fühlt es sich fast so an, als würde ich das VfL-Trikot wieder überstreifen.“

Ebenfalls als Markenbotschafter des VfL arbeitet der 1990er-Weltmeister Pierre Littbarski. tik/dpa