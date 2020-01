Rexhbecaj erklärt seinen VfL-Abschied

Bereits am Sonntag hatte der Wechsel Elvis Rexhbecajs vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Köln festgestanden, am Montagmorgen teilten beide Klubs den Deal auch offiziell mit. „Ich will unbedingt spielen. Deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden“, sagte das Wolfsburger Eigengewächs nach seiner...