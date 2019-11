Glasner grantelt: Abwehrfehler wiederholen sich

Zum Alpenvulkan taugt Oliver Glasner nicht. Der Österreicher ist in Salzburg und damit gerade einmal am Fuß der Ostalpen geboren. Was man dem dem 45-jährigen Trainer nach der 0:3 (0:0)-Niederlage seines VfL Wolfsburg bei Borussia Dortmund, der ersten am 10. Bundesliga-Spieltag, aber anmerkte: Es...