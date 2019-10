Die Tor-Premiere macht Joao Victor nicht wirklich froh

Torpremiere im Trikot des VfL Wolfsburg für Joao Victor: In der 24. Minute tat der 24-jährige Brasilianer vor 14.000 Zuschauern in der Ghelamco Arena in Gent genau das, was sich die VfL-Fans vom Sommerzugang schon viel früher einmal erhofft hatten: Nach einem feinen Zuspiel von Maximilian Arnold...