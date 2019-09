Nach dem Startelf-Comeback: Alle freuen sich mit Bruma

Manager Jörg Schmadtke kam, und nahm Jeffrey Bruma in den Arm. Genauso gratulierte Kapitän Josuha Guilavogui dem Innenverteidiger aus den Niederlanden nach dessen Rückkehr in die Startelf, als dieser in der Mixed-Zone der Mainzer Arena Rede und Antwort stand. Seit dem 5. Mai 2018, seit fast 17...