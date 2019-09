VfL Wolfsburg: Neue Klubs für Bendtner und Gustavo

Zwei Wolfsburger Pokalsieger haben am letzten Transfertag noch neue Klubs gefunden: Nicklas Bendtner läuft von nun an für den FC Kopenhagen auf, und Luiz Gustavo verbringt seinen Karriereherbst in der Türkei. Der 31 Jahre alte Däne kehrt nach 15 Jahren im Ausland in seine Heimat zurück. Er hatte...