VfL Wolfsburg reagiert nicht auf Schlagers Verletzung

Während andere Vereine in den vergangenen Tagen noch große Veränderungen an ihren Aufgeboten für die nächste Saison vornahmen, blieb es beim VfL Wolfsburg ruhig. Aus gutem Grund herrscht kurz vor Schließung des Transferfensters Ruhe in Wolfsburg: Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer hatten ihre...