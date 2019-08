VfL-Pokalgegner Halle stapelt tief: „Fast ein anderer Sport“

Am Montagabend ist der VfL Wolfsburg beim Halleschen FC zu Gast – und spätestens seit dem Wochenende ist klar, dass er auf ein Spitzenteam der 3. Liga trifft. Das 3:1 gegen den Chemnitzer FC war im vierten Saisonspiel der dritte Sieg in Folge für Halle. In der Tabelle liegen die Gastgeber des VfL...