VfL Wolfsburg startet ohne Didavi mit Relegations-Vorbereitung

Der VfL Wolfsburg ist ohne Spielmacher Daniel Didavi in die Trainingswoche vor dem Relegations-Hinspiel am Donnerstag gegen Holstein Kiel gestartet. Kapitän Paul Verhaegh und Ignacio Camacho standen hingegen am Sonntag auf dem Trainingsplatz des Drittletzten der Fußball-Bundesliga.

Didavi (Achillessehnenprobleme) und Camacho (Muskelfaserriss) hatten am Samstag beim 4:1 gegen den 1. FC Köln gefehlt. Zumindest Camacho rechnet nach wochenlangem Ausfall mit seinem Einsatz am Donnerstag (20.30 Uhr) gegen den Zweitliga-Dritten Kiel. Verhaegh musste gegen Köln wegen einer Platzwunde früh ausgewechselt werden, trainierte am Sonntag aber mit einem Verband mit. Die Einheit verfolgte lediglich eine Handvoll Fans. dpa