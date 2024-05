Salzgitter-Bad/Peine. Die A-Junioren kassieren eine 0:1-Niederlage gegen Vorsfelde. Die U17 des SCU verliert zwar 1:5 in Peine, ist aber dennoch gerettet.

Die U19-Fußballer des SCU SalzGitter zittern nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SSV Vorsfelde weiter um den Klassenerhalt in der Landesliga. Die B-Junioren des SCU hingegen haben den Klassenerhalt trotz einer 1:5-Niederlage in Peine sicher. Schützenhilfe leisteten die Freien Turner Braunschweig II mit dem 2:1-Erfolg über den SCU-Konkurrenten MTV Wolfenbüttel.

A-Junioren: SCU SalzGitter – SSV Vorsfelde 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Mhami (55.). In Halbzeit 1 spielte der SCU gegen den Tabellendritten aus Vorsfelde eine ausgeglichene Partie. „Wir haben in der Defensive nicht viel zugelassen. Leider haben wir die Gäste aber in der Vorwärtsbewegung nicht in Bedrängnis gebracht. Wir müssen etwas zulegen und in der Offensive entschlossener agieren“, forderte SCU-Trainer Sebastian Hiebsch zur Pause. Der Beginn der zweiten Halbzeit gestaltete sich zunächst nicht wie von Hiebsch gewollt. SCU-Torhüter Finnley Krause rückte gleich in den Mittelpunkt. Ein Geschoss von Joan-Jose Rodriguez Perez aus sechs Metern parierte Krause noch bravourös. Doch sieben Minuten später brachte Ayham Mhami die Gäste mit 1:0 in Führung. Eigene Chancen konnten sich die SCU-Stürmer Justin Liam Gomzi, Fynn Ole Dreyer und Yakuba Cisse nicht erarbeiten.

B-Junioren: VfB Peine – SCU SalzGitter 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Küster (4.), 2:0 Schwingheuer (16.), 3:0 Agirman (37.), 4:0 Küster (42.), 4:1 Haji (80.), 5:1 Lau (80.+4). Weil der Druck des Siegenmüssens nicht mehr vorhanden war, kam der SCU im VfB-Stadion nicht auf Drehzahl. Die Eulenstädter nutzten ihre räumlichen Vorteile in der Vorwärtsbewegung gekonnt aus. „Durch die in die Tiefe gespielten Bälle des VfB waren wir zum Hinterlaufen gezwungen. Wir konnten die quergelegten Bälle in der eigenen Box nicht mehr verteidigen. Auf dem großen Platz hatten wir erhebliche Schwierigkeiten“, konstatierte SCU-Trainer Crispin Teuber.