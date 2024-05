Salzgitter. Die Kanalkicker siegen auf dem Elber Berg nicht unverdient mit 4:1. Jan Hölemann bringt sein Team mit einem Doppelpack auf Kurs.

Der TSV Üfingen II feiert einen Spieltag vor Saisonende der 1. Fußball-Nordharzklasse 2 die Vizemeisterschaft. Gegen den direkten Verfolger SV Innerstetal II gelang den Kanalkickern ein 4:1-Auswärtssieg. Zwar könnte der SVI II im Rückspiel in einer Woche nach Punkten noch gleichziehen, hat aber ein um 24 Treffer schlechteres Torverhältnis.

Staffel 2

SV Innerstetal II – TSV Üfingen II 1:4 (0:0). Tore: 0:1 Wohlgemuth (52.), 1:1 Mitschka (59.), 1:2, 1:3 Hölemann (73., 76.), 1:4 Luis Kick (85.). In der ersten 20 Minuten hatten die Hausherren das Spiel und den Gegner im Griff. „Danach lassen wir Üfingen ins Spiel kommen und können uns bei unserem Keeper Florian Schacht bedanken, dass wir mit einem 0:0 in die Pause gehen“, so SVI-Coach Thomas Rockmann. Nach dem Seitenwechsel fielen dann die Tore. Das 0:1 durch Moritz Wohlgemuth konnte Marvin Mitschka noch kontern, der Doppelpack von Jan Hölemann blieb dann jedoch unbeantwortet. Luis Kick sorgte kurz vor Schluss für den Endstand. „Der Sieg geht für Üfingen in Ordnung, wobei wir alle vier Gegentore selbst vorbereitet haben“, so Rockmann, der dem TSV II zur Vizemeisterschaft gratulierte. Denn der SVI II müsste im Rückspiel in eigener Woche 24 Tore gutmachen, um noch vorbeizuziehen.

FC Germania Bleckenstedt II – GA Gebahrdshagen II 7:1 (0:1). Tore: 0:1 Yilmaz (17./Elfmeter), 1:1 Hakan Uysal (48.), 3:1 (52.), 4:1 Hakan Uysal (57.), 4:1 (58.), 5:1 (75.), 6:1 (87.), 7:1 (90.).Im letzten Saisonspiel ließ es das Tabellenschlusslicht aus Bleckenstedt noch einmal ordentlich krachen. Der Kantersieg gegen die Knappen-Reserve wird jedoch nichts mehr an Platz 10 in der Endabrechnung ändern.

Union Salzgitter II – Fortuna Lebenstedt II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Höltge (20.), 2:0 Schneider (45.+1), 2:1 Duran (52.).Dass die Bleckenstedter die Saison als Tabellenletzter beenden werden, liegt unter anderem auch daran, dass sich der SV Union Salzgitter II gegen die Fortunen-Reserve mit 2:1 durchsetzte.

AKV Salzgitter – Victoria Heerte 3:4.Die Victoria aus Heerte bleibt im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen, holte dabei drei Siege und drei Unentschieden.

Staffel 3

Borussia Salzgitter – MTV Salzdahlum II 1:3 (1:1). Die Borussia kassiert gegen den Spitzenreiter die zweite Niederlage in Folge.