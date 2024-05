Salzgitter-Bad. Dabei verspielt der Landesliga-Aufsteiger vor 450 Zuschauern zunächst eine 2:0-Führung, um am Ende doch noch mit 3:2 zu triumphieren.

„Derbysieger, Derbysieger“ schalte es am Sonntagnachmittag durch das Stadion des SV Union Salzgitter. Zuvor hatte der heimische SVU das prestigeträchtige Nachbarschaftsduell gegen den SC Gitter am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga 3 mit 3:2 (2:1) für sich entschieden. Vor 450 Zuschauern hatte der feststehende Landesliga-Aufsteiger im ersten Spielabschnitt klare Vorteile. Nach der Pause kämpfte sich der Sportclub in die Begegnung zurück. Erst in der Schlussphase stellte Florian Koziol mit dem dritten Treffer den Derbysieg für Union her.

Union Salzgitter beherrscht den SC Gitter in der ersten Halbzeit fast nach Belieben

Die große Kulisse spornte insbesondere die Heimelf an. Mit zwei Ecken innerhalb von zwei Minuten und einem Abschluss von Sebastian Bischoff legte Union los wie die Feuerwehr. Der Tausch der beiden Außenspieler Steffen Notzon und Jan Jaczak fruchtete bis zur 30. Minute ungemein. Die beiden Sturmspitzen wirbelten die Abwehrreihe des Sportclubs fast nach Belieben durcheinander. Die 2:0-Führung durch Justin Ruhrmann (8.) und Jaczak (19.) kam nicht von ungefähr. Der Gast hingegen kam nicht richtig in die Nähe des Strafraums. Aus dem Nichts fiel dennoch der 1:2-Anschlusstreffer. Eine abgefälschte Flanke von Lauritz Hecker verwertete Jannis Rost eiskalt (41.).

Unions Trainer Lars Freytag wechselt Siegtorschütze Florian Koziol ein

Beim SC kam die Halbzeit-Ansprache von Trainer Dustin Günther scheinbar an. Mit mehr Mut und einem stark auftretenden Ben Peinemann war der Gast plötzlich am Drücker. Der 2:2-Ausgleich erneut durch Rost fiel fast folgerichtig. Zuvor hatte schon Samuil Kafelov drei Möglichkeiten auf dem Schlappen. In den Szenen hatte Union das Spielglück des Meisters auf seiner Seite. SVU-Trainer Lars Freytag sorgte mit dem Umbau der Sturmreihe in den letzten zehn Spielminuten dann doch noch für die Entscheidung zugunsten seines Teams. Einen Querpass von Jaczak im Fünfmeterraum drückte der eingewechselte Florian Koziol zum 3:2-Sieg ins Netz.

Der SC Gitter (in Blau) bot dem Landesliga-Aufsteiger Union Salzgitter (in Weiß) vor allem in der zweiten Halbzeit einen tollen Fight. Am Ende setzte sich der Favorit jedoch durch. © regios24 | Günter Schacht

Nach dem Schlusspfiff nahm Unions Mannschaftsführer Philipp Weykamp die Meisterschale und die Glückwünsche zum geschafften Aufstieg in die Landesliga von Bezirksspielleiter Jörg Zellmer entgegen. Mit einem Jubellauf zu den eignen Fans auf der Tribüne ließen Unions Kicker ihrer Freude über den Meistertitel und den Derbysieg freien Lauf.

Tore: 1:0 Justin Ruhrmann (8.), 2:0 Jaczak (19.), 2:1, 2:2 Rost (41., 70.), 3:2 Koziol (82.).