Salzgitter. Der TSV hat Rang 7 sicher. Der KSV gewinnt bei Absteiger Roklum-Winnigstedt mit 9:0. Der VfL Salder unterliegt in Adersheim 0:3.

Der TSV Üfingen hat mit einem 3:1-Auswärtssieg in Goslar Platz 7 in der Fußball-Bezirksliga 3 gesichert. So gut waren die Kanalkicker noch nie in ihrer Vereinshistorie. Der KSV Vahdet Salzgitter hat sich beim 9:0-Erfolg bei der SG Roklum-Winnigstedt ein bisschen den Frust der vergangenen Wochen von der Seele geschossen. Für den VfL Salder gab es beim 0:3 in Adersheim indes keine Punkte.

Goslarer SC – TSV Üfingen 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Richter (6.), 1:1 Hartwig (26.), 1:2 Schilling (89.), 1:3 Laschkowski (90.+4 /Elfmeter). Bes.: Gelb-Rot Wylensek (90.+1).Der TSV Üfingen hat in dieser Saison Historisches. Platz 7 ist der Truppe von Frank Leitermann nicht mehr zu nehmen. So gut haben die Kanalkicker noch nie eine Saison in der Bezirksliga abgeschlossen. „Zur Wahrheit gehört heute natürlich dazu, dass wir sehr viel Glück hatten. Das Spiel hat sich zu 80 Prozent in unserer Hälfte abgespielt. Aber die Jungs haben gekämpft und gerackert, und am Ende war es ein Sieg des Tüchtigen“, so Leitermann. Vor allem für Bennet Schilling, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder dabei war, freute sich der Coach: „Schön, dass er dann auch gleich noch das entscheidende 2:1 kurz vor Schluss macht.“ Mann des Spiels und der vergangenen Wochen sei aber Felix Richter gewesen, der „ein unfassbares Pensum mit viel Einsatz“ abspule.

Arminia Adersheim – VfL Salder 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Niewiadowski (33.), 2:0 Marktl (37.), 3:0 Kaygusuz (89.).Drei Spieler aus der zweiten Mannschaft und ein A-Jugendlicher mussten den ausgedünnten Kader des VfL Salder in Adersheim auffüllen. „Wir haben viele Urlauber bei uns“, erklärte Trainer Florian Schubert. Sein Team machte es beim bedeutungslosen Spiel bei der Arminia durchaus ordentlich, hätte in der ersten Halbzeit sogar in Führung gehen können, aber Marco Schanowski scheiterte zweimal aus kurzer Distanz. „Anstatt mit 2:0 gehen wir dann mit 0:2 in die Pause. Da war das Spiel dann gelaufen“, so Schubert.

SG Roklum-Winnigstedt – KSV Vahdet Salzgitter 0:9 (0:4). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Sankovic (16., 29., 30.), 0:4, 0:5 Babasalin (35., 49.), 0:6 L. Uche (56./Elfmeter), 0:7 Fakhreldine (58.), 0:8 Babasalin (74.), 0:9 Akdeniz (90.). Bes.: Rot für Roklum (62.).„Die Jungs haben scheinbar gut gefrühstückt“, erklärte Vahdets Co-Trainer Abdülbaki Hot nach dem Spiel mit einem Lächeln. Seine Mannschaft habe den Ball und den Gegner gut laufen lassen. „Die Mannschaft hatte endlich mal wieder richtig Spaß am Fußballspielen. Wobei man auch sagen muss, dass die Gegenwehr von Roklum sehr gering war. Man hat gemerkt, dass die Luft bei denen nach dem Abstieg komplett raus war“, so Hot. Ein Sonderlob holte sich Timofej Babasalin ab, der nach seinem Wechsel aus Salder in Roklum sein zweites Spiel für den KSV machte: „Man hat gesehen, was für ein guter Spieler er ist. Er hat sich mit seinen drei Toren selbst belohnt“, lobte Hot.