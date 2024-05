Thiede. Der TSV spielt im Derby bei Viktoria Thiede 2:2-unentschieden. Das Özgür-Team hat aber weiterhin alles in der eigenen Hand.

In der Fußball-Nordharzliga bleibt der TSV Hallendorf weiterhin ungeschlagen. Durch das 2:2 (2:1) beim FC Viktoria Thiede hat die Mannschaft von Trainer Gökcin Özgür allerdings zwei Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen lassen. Dennoch haben die Blau-Gelben in den verbleibenden zwei Spielen alles noch in der eigenen Hand.

Der TSV Hallendorf trifft früh, Viktoria Thiede antwortet schnell

Den Gästen gelang ein Blitzstart in das Derby bei Viktoria Thiede: Bereits kurz nach Anpfiff zirkelte Hallendorfs Berdan Güngör den Ball von der Strafraumkante zur 1:0-Führung ins Thieder Tor (3.). Doch die Hausherren antworteten schnell. Nach einem Foul von Hallendorfs Kürsat Özdogan an Thiedes Jan Christian Elsner im eigenen Strafraum verwandelte Spielertrainer Marvin Pramme den fälligen Strafstoß im zweiten Versuch zum 1:1-Ausgleich für die Viktoria (13).

In der Folge drückte Hallendorf auf die erneute Führung und ließ den Thiedern nur gelegentlich die Möglichkeit zum Spielaufbau. Pech für Hallendorf: Ein strafstoßwürdiges Foul im Thieder Strafraum von Dennis Schmidt an Jetmir Mazreku blieb ohne Folgen. Noch vor der Pause gelang den Gästen dennoch die erhoffte Führung. Nach einer Ecke erzielte Mazreku per Kopfball das bis dato verdiente 2:1 (40.).

Dem TSV Hallendorf fällt nach dem Seitenwechsel nicht mehr viel ein

In der kampfbetonten Partie ging beiden Mannschaften nach dem Seitenwechsel etwas der Elan aus. Den Hallendorfern fehlte es plötzlich an kreativen Offensivideen, auf der Gegenseite mangelte es den Hausherren an den spielerischen Mitteln, um sich im Hallendorfer Strafraum erfolgreich durchzusetzen. Also mussten andere Mittel her. Nach einer langen Flanke hielt Thiedes Nico Bartz den Kopf in die Flugbahn des Balles und traf zum 2:2-Ausgleich (69.).

Anschließend lief bei den Gästen zunächst nicht mehr viel zusammen. Hitzig wurde das Spiel in der Schlussphase: Den kleinen Provokationen der Gastgeber gaben die Hallendorfer unnötigerweise nach. Die Folge: Platzverweise für Hallendorfs Keeper Mert Gündogdu (90.) und Berdan Güngör nach dem Spiel. Dementsprechend enttäuscht gab sich TSV-Trainer Özgür nach dem Spiel: „Keine Torchance in der zweiten Hälfte ist einfach zu wenig. Unsere Leistung hat für einen Sieg nicht gereicht.“

Tore: 0:1 Güngör (3.), 1:1 Pramme (13./Elfmeter), 1:2 Mazreku (40.). 2:2 Bartz (69.).