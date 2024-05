Lebenstedt. Der neue Mann will die familiäre Atmosphäre bei den Rot-Weißen wiederbeleben. Namhafte ehemalige Akteure schließen sich dem Team an.

Fußball-Bezirksligist KSV Vahdet Salzgitter präsentiert mit Ismail Yildiz einen alten Bekannten als neuen Trainer für die kommende Saison. Bereits von 2013 bis 2016 saß Yildiz, den im Can-Sportpark jeder nur unter dem Namen „Haci“ kennt, auf der Bank der Lebenstedter und fungierte zuletzt als Teammanager beim KSV. Yildiz übernimmt das Amt von Veysel Polat, der schon frühzeitig in dieser Saison seinen Rücktritt zum Sommer bekannt gegeben hatte.

Ismail Yildiz kehrt auf die Trainerbank vom KSV Vahdet Salzgitter zurück. © oh | Verein

„Aufgrund privater Verpflichtungen bin ich in dieser Saison etwas kürzer getreten bei meinen Aufgaben als Teammanager. Als es um die Trainer-Nachfolge für die kommende Spielzeit ging, wurde ich vom Mannschaftsrat gefragt und habe zugesagt“, erklärt Yildiz. Seit dem Abgang von Yüksel Altinkaya 2019 habe das typische „Vahdet-Familiengefühl“ etwas gelitten. Dies wolle Yildiz nun wieder zum Leben erwecken, der in der Saison 2015/2016 gemeinsam mit Altinkaya ein Trainer-Gespann bei den Rot-Weißen bildete.

Der KSV Vahdet Salzgitter muss den Abgang von einem halben Dutzend Spielern verkraften

Altinkaya ist inzwischen beim Nordharzligisten Viktoria Thiede gelandet und hat mit Andreas Pogrzeba, Tiziano Marteddu, Halil Özel, Muhammed Ululsal und Cagatay Uzunhan gleich fünf alte Weggefährten vom KSV Vahdet zur Viktoria gelotst. Hinzu kommt noch der Abgang von Leroy Uche, der in der kommenden Saison seine Schuhe in der Landesliga beim MTV Wolfenbüttel schnüren wird. Es steht also ein personeller Umbruch bei Vahdet an. „Es ist sehr schade, dass uns die Jungs verlassen. Eventuell hätten sie sich anders entschieden, wäre die Trainerfrage früher geklärt gewesen“, vermutet Yildiz.

Die zahlreichen Abgänge will der neue Coach mit einer Mischung aus Jugendlichen und externen Spielern abfangen. „Wir werden in der Vorbereitung einigen A-Jugendlichen die Chance geben, sich bei den Herren zu beweisen“, gibt Yildiz dem vereinseigenen Nachwuchs eine Perspektive. „Es ist enorm wichtig, dass wir den eingeleiteten Umbruch weiter fortführen.“ Hinzu kommt mit Justin Radmer vom Nachbarn TSV Salzgitter ein hochtalentierter Torhüter, der Pogrzeba als Mann zwischen den Pfosten beerben wird.

Der KSV Vahdet Salzgitter lotst Hüseyin Demir und Bayram Üsküplü zurück in den Can-Sportpark

Und dann sind da noch zwei – eigentlich drei – prominente Namen, die schon einmal das rote Trikot des KSV Vahdet getragen haben. Zum einen kehrt Offensivmann Bayram Üsküplü an die Rudolf-Harbig-Straße zurück, der bereits in den jüngsten Spielen der aktuellen Saison wieder zum Einsatz gekommen ist. Zum anderen wird Abwehrchef Hüseyin Demir nach einem halben Jahr bei Landesligist Germania Bleckenstedt wieder im Can-Sportpark auflaufen. „Und dann will Abdülbaki Hot nach seiner krankheitsbedingten anderthalbjährigen Auszeit wieder voll einsteigen. Darüber freue ich mich persönlich am meisten“, so Yildiz.

Hüseyin Demir (in Rot) kehrt nach einem halben Jahr in Bleckenstedt zum KSV Vahdet Salzgitter zurück. © regios24 | Stefan Lohmann

Es passiert also eine Menge derzeit beim KSV Vahdet – und es wird noch einiges geschehen bis zum Start der Saison 2024/25. „Ich werde noch einen Co-Trainer an meiner Seite installieren. Es läuft darauf hinaus, dass es eine interne Lösung wird. Spruchreif ist allerdings noch nichts“, so der neue und alte Vahdet-Trainer Ismail „Haci“ Yildiz.